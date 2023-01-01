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Planrow

Planrow

planrow.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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تعرف على Planrow، أداة لإدارة المهام وتدوين الملاحظات للمساعدة في تخطيط يومك وأسبوعك وشهرك وعامك. لقد تم تصميمه وبنائه لمساعدتك في استكمال خططك الكبيرة من خلال صياغة وتنظيم الخطوات الصغيرة التي يتعين عليك اتخاذها للوصول إلى هناك. تؤدي قائمة المهام النموذجية والبسيطة إلى عدم التفكير الكافي في المستقبل، وعدم تحريك الإبرة بشكل هادف. يوفر Planrow سير عمل تخطيط تدريجي، بحيث تكون مهامك اليومية عميقة ومؤثرة. إن سير العمل المعتاد في تدوين الملاحظات وقاعدة المعرفة يجعلنا عرضة لتراكم المعرفة غير القابلة للتنفيذ والإفراط في التخطيط. يجعل Planrow المهام والملاحظات قابلة للتشغيل المتبادل، وذلك لمساعدتك على ترجمة أفكارك إلى أفعال. من خلال الجمع بين ملاحظاتك طويلة المدى ومهامك الحالية، يساعدك Planrow على تخطيط وقتك من مكان التفكير الشامل. يساعدك هذا على اتخاذ إجراء بشأن ما هو بالغ الأهمية، من أجل التنفيذ المتسق والمتعمد.

الموقع الإلكتروني: planrow.com

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