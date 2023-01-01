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Relanote

Relanote

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: relanote.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Relanote على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أداة لتدوين الملاحظات لمساعدتك على ربط النقاط. Wiki أو التسلسل الهرمي الكلاسيكي، يتكيف Relanote مع سير عملك الإبداعي

الموقع الإلكتروني: relanote.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Relanote. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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