يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Relanote على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

أداة لتدوين الملاحظات لمساعدتك على ربط النقاط. Wiki أو التسلسل الهرمي الكلاسيكي، يتكيف Relanote مع سير عملك الإبداعي

الموقع الإلكتروني: relanote.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Relanote. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.