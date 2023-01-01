يوفر NoteApps.Info دليلاً غنيًا بلقطات الشاشة وقابلاً للتصفح لتطبيقات تدوين الملاحظات. هل يحتاج العالم حقًا إلى موقع ويب فقط لفهرسة تطبيقات تدوين الملاحظات؟ يبدو الأمر مبالغا فيه بعض الشيء، أليس كذلك؟ ألا يمكن أن يكون هناك العديد من تطبيقات تدوين الملاحظات لفرزها؟

الموقع الإلكتروني: noteapps.info

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