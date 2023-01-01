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NoteApps.Info

NoteApps.Info

noteapps.info

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من NoteApps.Info على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يوفر NoteApps.Info دليلاً غنيًا بلقطات الشاشة وقابلاً للتصفح لتطبيقات تدوين الملاحظات. هل يحتاج العالم حقًا إلى موقع ويب فقط لفهرسة تطبيقات تدوين الملاحظات؟ يبدو الأمر مبالغا فيه بعض الشيء، أليس كذلك؟ ألا يمكن أن يكون هناك العديد من تطبيقات تدوين الملاحظات لفرزها؟

الموقع الإلكتروني: noteapps.info

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ NoteApps.Info. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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