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MDN Web Docs

MDN Web Docs

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الموقع الإلكتروني: mozilla.org

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MDN Web Docs على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يوفر موقع MDN Web Docs معلومات حول تقنيات الويب المفتوحة بما في ذلك HTML وCSS وواجهات برمجة التطبيقات لكل من مواقع الويب وتطبيقات الويب التقدمية.

الموقع الإلكتروني: mozilla.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ MDN Web Docs. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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