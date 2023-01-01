TailwindCSS Docs

يمكنك إنشاء مواقع ويب حديثة بسرعة دون مغادرة HTML الخاص بك. إطار عمل CSS ذو فائدة أولى ومزود بفئات مثل flex وpt-4 وtext-center وRoute-90 التي يمكن تركيبها لإنشاء أي تصميم، مباشرةً في ترميزك.

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