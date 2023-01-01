Angular Docs

Angular عبارة عن إطار عمل لتصميم التطبيقات ومنصة تطوير لإنشاء تطبيقات فعالة ومتطورة من صفحة واحدة. تساعدك مستندات Angular هذه على تعلم إطار عمل Angular ومنصة التطوير واستخدامها، بدءًا من تطبيقك الأول وحتى تحسين التطبيقات المعقدة ذات الصفحة الواحدة للمؤسسات. تتضمن البرامج التعليمية والأدلة أمثلة قابلة للتنزيل لتسريع مشاريعك.

الموقع الإلكتروني: angular.io

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