WebCatalog
Angular Docs

Angular Docs

angular.io

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Angular Docs على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Angular عبارة عن إطار عمل لتصميم التطبيقات ومنصة تطوير لإنشاء تطبيقات فعالة ومتطورة من صفحة واحدة. تساعدك مستندات Angular هذه على تعلم إطار عمل Angular ومنصة التطوير واستخدامها، بدءًا من تطبيقك الأول وحتى تحسين التطبيقات المعقدة ذات الصفحة الواحدة للمؤسسات. تتضمن البرامج التعليمية والأدلة أمثلة قابلة للتنزيل لتسريع مشاريعك.

الموقع الإلكتروني: angular.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Angular Docs. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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