يعمل NS1 على تحسين تقديم تطبيقات الإنترنت والمؤسسات الأكثر أهمية في العالم. تم بناء منصة NS1 فقط على بنية واجهة برمجة التطبيقات (API) الحديثة التي تعمل على البيانات في الوقت الفعلي وتنمو بشكل أكثر قوة في البيئات المعقدة، وتحول DNS وDHCP وإدارة عناوين IP (IPAM) إلى نظام ذكي وفعال وآلي. تحقق تقنية NS1 مكاسب هائلة في كفاءة تكنولوجيا المعلومات وأداء التطبيقات والموثوقية والأمان لأكبر المؤسسات العالمية، بما في ذلك Salesforce وLinkedIn وDropbox وNielsen وPitney Bowes وSquarespace وPandora وThe Guardian.

الموقع الإلكتروني: ns1.com

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