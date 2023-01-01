WebCatalog
NS1

NS1

my.nsone.net

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من NS1 على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يعمل NS1 على تحسين تقديم تطبيقات الإنترنت والمؤسسات الأكثر أهمية في العالم. تم بناء منصة NS1 فقط على بنية واجهة برمجة التطبيقات (API) الحديثة التي تعمل على البيانات في الوقت الفعلي وتنمو بشكل أكثر قوة في البيئات المعقدة، وتحول DNS وDHCP وإدارة عناوين IP (IPAM) إلى نظام ذكي وفعال وآلي. تحقق تقنية NS1 مكاسب هائلة في كفاءة تكنولوجيا المعلومات وأداء التطبيقات والموثوقية والأمان لأكبر المؤسسات العالمية، بما في ذلك Salesforce وLinkedIn وDropbox وNielsen وPitney Bowes وSquarespace وPandora وThe Guardian.

الموقع الإلكتروني: ns1.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ NS1. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

ipbase

ipbase

app.ipbase.com

Tufin

Tufin

portal.tufin.com

IPinfo

IPinfo

ipinfo.io

Ambient.ai

Ambient.ai

app.ambient.ai

Whoer

Whoer

whoer.net

Shyftplan

Shyftplan

shyftplan.com

ipstack

ipstack

ipstack.com

Taplio

Taplio

app.taplio.com

MSIGHTS

MSIGHTS

platform.msights.com

Webhook Relay

Webhook Relay

my.webhookrelay.com

Hetzner DNS

Hetzner DNS

dns.hetzner.com

Hushl

Hushl

hushl.ai

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية