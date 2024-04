An easy way to transform Windows apps to cloud-native. Transforming monolithic apps into a services-oriented architecture requires you to build APIs and manage data exchange. In other words, it makes your reengineering efforts incredibly complex. Thriftly simplifies the process by eliminating the need to write extra code for building APIs.

الموقع الإلكتروني: thriftly.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Thriftly. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.