كما لو كان ميرو وأوبسيديان قد أنجبا طفلاً. قم بتنظيم وربط ملاحظاتك الذرية باستخدام طريقة Zettelkasten. شاهد كل أفكارك في مكان واحد وشاركها بسهولة.

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