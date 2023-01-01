WebCatalog
Notesnook

Notesnook

app.notesnook.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Notesnook على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أخيرًا، بديل أفضل بكثير للملاحظات لـ Evernote الذي يأخذ خصوصيتك على محمل الجد، ويتزامن مع عدد غير محدود من الأجهزة (مجانًا) ويجعل تدوين الملاحظات أمرًا بسيطًا مرة أخرى.

الموقع الإلكتروني: notesnook.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Notesnook. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Bangle.io

Bangle.io

app.bangle.io

Notebook

Notebook

accounts.zoho.com

Emberly

Emberly

ember.ly

Joplin Cloud

Joplin Cloud

joplincloud.com

Airgram

Airgram

app.airgram.io

TalkNotes

TalkNotes

talknotes.io

zcal

zcal

zcal.co

Video Highlight

Video Highlight

videohighlight.com

Notepin

Notepin

notepin.co

Amplenote

Amplenote

amplenote.com

Glean

Glean

app.glean.co

Planrow

Planrow

planrow.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية