أخيرًا، بديل أفضل بكثير للملاحظات لـ Evernote الذي يأخذ خصوصيتك على محمل الجد، ويتزامن مع عدد غير محدود من الأجهزة (مجانًا) ويجعل تدوين الملاحظات أمرًا بسيطًا مرة أخرى.

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