يعد Video Highlight أسرع طريقة لتلخيص مقاطع الفيديو وتدوين الملاحظات منها. تمييز الفيديو - أداة تلخيص الفيديو وتدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي. تلخيص وتدوين الملاحظات من مقاطع الفيديو بسرعة.

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