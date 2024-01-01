Creatify

Creatify

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الموقع الإلكتروني: creatify.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Creatify على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أسرع طريقة لإنشاء إعلانات فيديو قصيرة. Creatify هو تطبيق مدعوم بالذكاء الاصطناعي يقوم بإنشاء مقاطع فيديو تسويقية عالية الجودة من رابط منتج بسيط أو وصف.

الموقع الإلكتروني: creatify.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Creatify. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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