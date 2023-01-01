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تطبيق Daybook هو تطبيق للمذكرات الشخصية والمجلات والملاحظات على Android وAlexa وGooge Assistant وBixby وWeb وiOS. يساعد موقع Daybook على الويب في تسجيل التجارب والأفكار والأفكار على سطح المكتب. استمتع بتجربة هذه المذكرات عبر الإنترنت من المستوى التالي بكل راحة في متصفحك. Daybook هو "The Next Generation Journal" الذي يحمي ذكرياتك ويساعدك على التفكير في تجاربك السابقة وتحليل نفسك وتحسينها.

الموقع الإلكتروني: daybook.app

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