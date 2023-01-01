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Daybook

Daybook

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: daybook.app

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Daybook على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تطبيق Daybook هو تطبيق للمذكرات الشخصية والمجلات والملاحظات على Android وAlexa وGooge Assistant وBixby وWeb وiOS. يساعد موقع Daybook على الويب في تسجيل التجارب والأفكار والأفكار على سطح المكتب. استمتع بتجربة هذه المذكرات عبر الإنترنت من المستوى التالي بكل راحة في متصفحك. Daybook هو "The Next Generation Journal" الذي يحمي ذكرياتك ويساعدك على التفكير في تجاربك السابقة وتحليل نفسك وتحسينها.

الموقع الإلكتروني: daybook.app

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Daybook. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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