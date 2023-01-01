تتيح لك Amazon A to Z الوصول إلى جميع الأدوات اللازمة لإدارة حياتك العملية في Amazon. استخدم التطبيق لإدارة معلومات ملفك الشخصي، وإرسال طلبات الإجازة، والتحقق من جدولك الزمني، والمطالبة بنوبات عمل إضافية، والاطلاع على آخر الأخبار، والمزيد.

الموقع الإلكتروني: atoz.amazon.work

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