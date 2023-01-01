قم بإدارة القوى العاملة المرنة لديك بسهولة من نظام واحد. بالإضافة إلى أن القوى العاملة لديك تتمتع بإمكانية الوصول إلى إدارة نوبات عملهم وحجز وظائف جديدة، يمكن لمديريك والإداريين أيضًا أن يفعلوا الشيء نفسه. ومن راحة المنزل أو على متن الحافلة، يمكنهم جدولة مناوبات جديدة وإدارة الحجوزات وتأكيد العمال الجدد والموافقة على الجداول الزمنية.

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