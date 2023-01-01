WebCatalog
Temployer

Temployer

temployer.co

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Temployer على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قم بإدارة القوى العاملة المرنة لديك بسهولة من نظام واحد. بالإضافة إلى أن القوى العاملة لديك تتمتع بإمكانية الوصول إلى إدارة نوبات عملهم وحجز وظائف جديدة، يمكن لمديريك والإداريين أيضًا أن يفعلوا الشيء نفسه. ومن راحة المنزل أو على متن الحافلة، يمكنهم جدولة مناوبات جديدة وإدارة الحجوزات وتأكيد العمال الجدد والموافقة على الجداول الزمنية.

الموقع الإلكتروني: temployer.co

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Temployer. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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