Tinq هو حل لإدارة الفريق متعدد المنصات لجميع الشركات. بدءًا من تتبع الوقت وجدولة التحولات وإعداد التقارير المخصصة لكشوف المرتبات، يمكن للمديرين والموظفين التعاون بسلاسة على السحابة.

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