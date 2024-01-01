يعد موقع Timesheets.com حلاً سهل الاستخدام وبأسعار معقولة لتتبع وقت الموظفين للشركات التي ترغب في توفير تكاليف الرواتب أو زيادة الفواتير. يمكن للموظفين تتبع وقتهم من خلال موقع الهاتف المحمول الخاص بنا أو يمكن للمسؤولين تقييد مكان حضور الموظفين في مواقع مكاتب معينة فقط. يتمتع نظامنا المتوافق مع DCAA بمسار تدقيق كامل وبنية أذونات تضمن الأمان والمساءلة. يمكن تصدير التقارير إلى عدد من منصات برامج الرواتب والمحاسبة بما في ذلك QuickBooks.

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