Timesheets.com

Timesheets.com

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الموقع الإلكتروني: timesheets.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Timesheets.com على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يعد موقع Timesheets.com حلاً سهل الاستخدام وبأسعار معقولة لتتبع وقت الموظفين للشركات التي ترغب في توفير تكاليف الرواتب أو زيادة الفواتير. يمكن للموظفين تتبع وقتهم من خلال موقع الهاتف المحمول الخاص بنا أو يمكن للمسؤولين تقييد مكان حضور الموظفين في مواقع مكاتب معينة فقط. يتمتع نظامنا المتوافق مع DCAA بمسار تدقيق كامل وبنية أذونات تضمن الأمان والمساءلة. يمكن تصدير التقارير إلى عدد من منصات برامج الرواتب والمحاسبة بما في ذلك QuickBooks.
الفئات:
Business
برامج إدارة النفقات

الموقع الإلكتروني: timesheets.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Timesheets.com. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Workday

Workday

workday.com

Xero

Xero

xero.com

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paycom

Paycom

paycom.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

Rippling

Rippling

rippling.com

Paychex

Paychex

paychex.com

Mercury

Mercury

mercury.com

Zoho Expense

Zoho Expense

zoho.com

Bullhorn

Bullhorn

bullhorn.com

Deskera

Deskera

deskera.com

Qonto

Qonto

qonto.com

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OrbitalShift

OrbitalShift

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Gábilos

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Yardbook

Yardbook

yardbook.com

PROCAS

PROCAS

procas.com

QuickBooks Online

QuickBooks Online

intuit.com

MisKuentas

MisKuentas

miskuentas.com

Agendrix

Agendrix

agendrix.com

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