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PayFit

PayFit

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الموقع الإلكتروني: payfit.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من PayFit على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تعمل PayFit المعتمدة من HMRC على أتمتة كل شيء بدءًا من عمليات إرسال RTI وكشوف رواتب الموظفين إلى الإجازات والنفقات.

الموقع الإلكتروني: payfit.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ PayFit. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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