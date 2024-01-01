Shindig عبارة عن منصة أحداث افتراضية لأحداث الدردشة المرئية عبر الإنترنت. توفر تقنيتها الفريدة ديناميكيات الأحداث الشخصية على نطاق الإنترنت. يمكّن Shindig المضيفين من تقديم مؤتمر فيديو أو محاضرة أو ندوة أو مقابلة أو حدث إعلامي أمام جمهور عبر الإنترنت يضم الآلاف. يمكن للمضيفين مشاركة المسرح للتفاعل وجهًا لوجه مع أعضاء الجمهور قبل التجمع بأكمله، أو الشريط الجانبي مع المشاركين على انفراد. على عكس تقنيات اجتماعات الفيديو أو الندوات الأخرى، يستطيع أفراد الجمهور أنفسهم أيضًا التواصل والتحدث والتواصل الاجتماعي مع بعضهم البعض في محادثات الفيديو الخاصة التي يبدأونها بأنفسهم، تمامًا كما يفعلون في الأحداث الشخصية.

الموقع الإلكتروني: shindig.com

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