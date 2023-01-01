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Chasma Event is mobile event management software for employee events or any event across your organization. It automates invitations, RSVPs, details and directions, and resources for any size gathering.

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الموقع الإلكتروني: chasma.io

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