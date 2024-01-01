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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

منصة خبراء الأحداث الافتراضية الخاصة بك عبارة عن منصة للمؤتمرات والتعاون على شبكة الإنترنت للأحداث الافتراضية. تم تطوير Expertshare من قبل متخصصين سويسريين في صناعة الأحداث الذين جمعوا بين خبرتهم ومهاراتهم الفنية وفهمهم العميق لما يحتاجه العملاء لإنشاء حدث ناجح. نحن نسعى جاهدين لتوفير المنصة والخدمات الأكثر ابتكارًا ومرونة وتطلعًا إلى الأمام في صناعة الأحداث. نحن نتفهم العقبات التي تواجهها ونتوقع احتياجاتك. ينصب تركيز Expertshare على توفير نظام متكامل تمامًا يوفر لجميع الشركات والحاضرين الذين يتوقعون ضمان نجاح حدث افتراضي أو مؤتمر أو برنامج تدريبي عبر الإنترنت. نحن في Expertshare نؤمن أنه من خلال إنشاء تجارب فريدة وغامرة، يمكننا التفوق في الأداء على الأحداث التقليدية وإنشاء أحداث مختلطة. ستعمل هذه الأحداث على إشراك المشاركين وتقديم رؤى قيمة تقود عملية اتخاذ القرار الرئيسية لديك بدقة لا مثيل لها. نحن هنا لجعل هذا الحدث الخاص بك لا ينسى، وفي النهاية، ناجحًا.

الفئات:

Entertainment
منصات الأحداث الافتراضية

الموقع الإلكتروني: expertshare.live

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on24.com

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Zoho Backstage

zoho.com

BrightTALK

BrightTALK

brighttalk.com

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

Liveform

Liveform

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BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

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