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Chati

Chati

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: chati.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Chati على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أداة إنشاء أحداث افتراضية مرنة وقابلة للتطوير بدرجة كبيرة ويمكن الوصول إليها وغامرة وستترك الحاضرين متحمسين للحدث التالي. مع عقود من الخبرة في إنتاج الأحداث الافتراضية، توفر Chati جميع الأدوات التي تحتاجها لاستضافة حدث آسر بنجاح. من خلال تزويد العملاء بفرصة بناء تجاربهم الافتراضية ببساطة بدعم من فريق Chati، أو من خلال مجموعة القوالب الخاصة بنا، ستجد حلول الأحداث التي تناسب احتياجاتك على أفضل وجه.

الفئات:

Entertainment
منصات الأحداث الافتراضية

الموقع الإلكتروني: chati.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Chati. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Bizzabo

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Tikkl

tikkl.com

KingConf

KingConf

web.kingconf.com

Eventzilla

Eventzilla

eventzilla.net

Talentspace

Talentspace

talentspace.io

Superevent

Superevent

superevent.com

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