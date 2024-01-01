WebCatalog

KingConf

KingConf

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: web.kingconf.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من KingConf على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

الأحداث الافتراضية حسب الطلب! نحن نقدم منصة حديثة للأحداث الافتراضية التي تسهل تعلم المشاركين وتدعوهم للتواصل مع بعضهم البعض والمشاركة عن بعد. بفضل معارضنا الافتراضية، ستتاح لرعاة الحدث فرصة إنشاء منصة خاصة بهم، حيث يمكنهم عرض منتجاتهم من خلال الصور ومقاطع الفيديو، والتفاعل في الوقت الفعلي مع الحضور وتشجيع الزيارات من خلال الألعاب والهدايا. إنها أيضًا فرصة رائعة لتوسيع حدود علامتك التجارية وعولمة منتجاتك وتسويقها عبر الإنترنت، من بين العديد من المزايا الأخرى.

الفئات:

Entertainment
منصات الأحداث الافتراضية

الموقع الإلكتروني: web.kingconf.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ KingConf. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

Whova

Whova

whova.com

ON24

ON24

on24.com

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

BrightTALK

BrightTALK

brighttalk.com

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

Liveform

Liveform

livestorm.co

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

Run The World

Run The World

runtheworld.today

HeySummit

HeySummit

heysummit.com

Event Farm

Event Farm

eventfarm.com

قد يعجبك أيضًا

Brella

Brella

brella.io

Social27

Social27

social27.com

Chati

Chati

chati.com

Evenium

Evenium

corp.evenium.com

Meeting Application

Meeting Application

meetingapplication.com

Bettercast

Bettercast

bettercast.com.au

Events Wallet

Events Wallet

eventswallet.com

Ultiplace

Ultiplace

ultiplace.com

Superevent

Superevent

superevent.com

MeetingHand

MeetingHand

meetinghand.com

expertshare

expertshare

expertshare.live

InEvent

InEvent

inevent.com

استكشاف

Desktop

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Privobot
Privobot
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.