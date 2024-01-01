KingConf
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الموقع الإلكتروني: web.kingconf.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من KingConf على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
الأحداث الافتراضية حسب الطلب! نحن نقدم منصة حديثة للأحداث الافتراضية التي تسهل تعلم المشاركين وتدعوهم للتواصل مع بعضهم البعض والمشاركة عن بعد. بفضل معارضنا الافتراضية، ستتاح لرعاة الحدث فرصة إنشاء منصة خاصة بهم، حيث يمكنهم عرض منتجاتهم من خلال الصور ومقاطع الفيديو، والتفاعل في الوقت الفعلي مع الحضور وتشجيع الزيارات من خلال الألعاب والهدايا. إنها أيضًا فرصة رائعة لتوسيع حدود علامتك التجارية وعولمة منتجاتك وتسويقها عبر الإنترنت، من بين العديد من المزايا الأخرى.
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الموقع الإلكتروني: web.kingconf.com
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