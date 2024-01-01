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Meetaway

Meetaway

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: meetaway.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Meetaway على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Meetaway عبارة عن منصة أحداث افتراضية تجعل من السهل والبسيط على منظمي الأحداث جمع جمهورهم معًا والتواصل وبناء علاقات هادفة. يساعد تطبيق Meetaway الحاضرين على مقابلة الأشخاص الذين يرغبون في مقابلتهم. عند إعداد حدث ما، يمكن للمنظمين إعداد معايير مطابقة تعكس أهداف الحدث والجمهور، ويمكن للحاضرين أيضًا إخبار Meetaway بالشخص الذي يريدون مقابلته على وجه التحديد (أو يريدون تجنبه). يأخذ Meetaway هذه المعلومات، ويجري أفضل المطابقات، ويقوم تلقائيًا بتدوير الحاضرين لسلسلة من المحادثات 1:1. تجربة المستخدم خطية وسلسة، وعملية الإعداد بديهية وبسيطة. من خلال Meetaway، يمكنك تشغيل أحداث التواصل المستقلة أو دمجها كجزء من حدث أو مؤتمر افتراضي أكبر. يفضل الحضور التواصل عبر Meetaway بدلاً من التواصل شخصيًا - تعال واكتشف السبب!

الفئات:

Entertainment
منصات الأحداث الافتراضية

الموقع الإلكتروني: meetaway.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Meetaway. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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