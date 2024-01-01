Meetaway عبارة عن منصة أحداث افتراضية تجعل من السهل والبسيط على منظمي الأحداث جمع جمهورهم معًا والتواصل وبناء علاقات هادفة. يساعد تطبيق Meetaway الحاضرين على مقابلة الأشخاص الذين يرغبون في مقابلتهم. عند إعداد حدث ما، يمكن للمنظمين إعداد معايير مطابقة تعكس أهداف الحدث والجمهور، ويمكن للحاضرين أيضًا إخبار Meetaway بالشخص الذي يريدون مقابلته على وجه التحديد (أو يريدون تجنبه). يأخذ Meetaway هذه المعلومات، ويجري أفضل المطابقات، ويقوم تلقائيًا بتدوير الحاضرين لسلسلة من المحادثات 1:1. تجربة المستخدم خطية وسلسة، وعملية الإعداد بديهية وبسيطة. من خلال Meetaway، يمكنك تشغيل أحداث التواصل المستقلة أو دمجها كجزء من حدث أو مؤتمر افتراضي أكبر. يفضل الحضور التواصل عبر Meetaway بدلاً من التواصل شخصيًا - تعال واكتشف السبب!

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الموقع الإلكتروني: meetaway.com

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