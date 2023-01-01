WebCatalog

Meetmaps

Meetmaps

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: welcome.meetmaps.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Meetmaps على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

App features allow event hosts to increase business opportunities, provide an event guide and better communicate with participants.

الفئات:

Business
تطبيقات الأحداث المتنقلة

الموقع الإلكتروني: welcome.meetmaps.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Meetmaps. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

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RingCentral

ringcentral.com

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

Whova

Whova

whova.com

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

Bizzabo

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bizzabo.com

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

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Event Farm

eventfarm.com

Swapcard

Swapcard

swapcard.com

Hubilo

Hubilo

hubilo.com

Superevent

Superevent

superevent.com

Grupio

Grupio

grupio.com

Ventla

Ventla

ventla.io

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