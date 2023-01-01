Eventee
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الموقع الإلكتروني: eventee.co
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Eventee على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
بفضل الواجهة البديهية والجميلة لكل من تطبيق الهاتف المحمول والويب، يستطيع عملاؤنا الوصول إلى أكثر من 70% من قاعدة المستخدمين لكل حدث. تمكنك ميزات الحدث من إدارة الحدث الخاص بك بكفاءة، وزيادة مشاركة الحضور، وتحسين تجربة الحدث بشكل عام. الميزات المضمنة: جدولة الأحداث، والأسئلة والاستطلاعات المباشرة، والبث المباشر، وحجوزات ورشة العمل، وملف الأخبار، والشبكات، وعرض الشركاء، وعمليات التكامل المخصصة، والعلامات التجارية المخصصة، وتحليلات الأحداث، والمزيد. ابدأ تجربتك المجانية على https://eventee.co!
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الموقع الإلكتروني: eventee.co
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