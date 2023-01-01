WebCatalog

Eventee

Eventee

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: eventee.co

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Eventee على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

بفضل الواجهة البديهية والجميلة لكل من تطبيق الهاتف المحمول والويب، يستطيع عملاؤنا الوصول إلى أكثر من 70% من قاعدة المستخدمين لكل حدث. تمكنك ميزات الحدث من إدارة الحدث الخاص بك بكفاءة، وزيادة مشاركة الحضور، وتحسين تجربة الحدث بشكل عام. الميزات المضمنة: جدولة الأحداث، والأسئلة والاستطلاعات المباشرة، والبث المباشر، وحجوزات ورشة العمل، وملف الأخبار، والشبكات، وعرض الشركاء، وعمليات التكامل المخصصة، والعلامات التجارية المخصصة، وتحليلات الأحداث، والمزيد. ابدأ تجربتك المجانية على https://eventee.co!

الفئات:

Entertainment
Event Planning Software

الموقع الإلكتروني: eventee.co

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Eventee. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Odoo

odoo.com

Whova

Whova

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Wrike

wrike.com

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Zoho Backstage

zoho.com

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tripleseat.com

HeySummit

HeySummit

heysummit.com

Hubilo

Hubilo

hubilo.com

Eventzilla

Eventzilla

eventzilla.net

Perfect Venue

Perfect Venue

perfectvenue.com

Attendease

Attendease

attendease.com

PheedLoop

PheedLoop

pheedloop.com

RainFocus

RainFocus

rainfocus.com

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