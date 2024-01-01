WebCatalog

Dryfta

Dryfta

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: dryfta.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Dryfta على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

الكثير من الأدوات، الكثير من الفوضى؟ احصل على Dryfta، منصة الأحداث الشاملة التي يستخدمها منظمو الأحداث لجمع المقترحات والمحادثات، وبيع التذاكر عبر الإنترنت، وإنشاء جدول برامج تفاعلي، واستضافة اجتماعات افتراضية، وتعزيز مشاركة الحضور من خلال تطبيق شبكات كامل المواصفات.

الفئات:

Entertainment
منصات الأحداث الافتراضية

الموقع الإلكتروني: dryfta.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Dryfta. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

Whova

Whova

whova.com

ON24

ON24

on24.com

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

BrightTALK

BrightTALK

brighttalk.com

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

Liveform

Liveform

livestorm.co

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

Run The World

Run The World

runtheworld.today

HeySummit

HeySummit

heysummit.com

Event Farm

Event Farm

eventfarm.com

قد يعجبك أيضًا

Eventzilla

Eventzilla

eventzilla.net

Deal Room Events Organizer

Deal Room Events Organizer

dealroomevents.com

Deal Room Events Participant

Deal Room Events Participant

dealroomevents.com

ExpoSim

ExpoSim

exposim.io

LineUpr

LineUpr

lineupr.com

10times

10times

10times.com

Brella

Brella

brella.io

Ventla

Ventla

ventla.io

EventsMo

EventsMo

eventsmo.com

ViewStub

ViewStub

viewstub.com

Agorify

Agorify

agorify.com

Events Wallet

Events Wallet

eventswallet.com

استكشاف

Desktop

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Privobot
Privobot
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.