Engagez هي واحدة من منصات المشاركة الرقمية الرائدة الشاملة للشركات التي تحتاج إلى إشراك العملاء المحتملين والعملاء والشركاء والموظفين في برامج الأعمال الخاصة بالتسويق والمبيعات والتدريب والتعليم. منصة واحدة لجميع فعالياتك الغامرة: الأحداث الافتراضية، والأحداث المختلطة، والاجتماعات الفردية، والشبكات المنظمة، والمعارض التجارية، والتعلم الاجتماعي، واجتماعات المبيعات، ومعارض الوظائف، والبث المباشر، والندوات عبر الإنترنت، والمشاركة البشرية منصة هجينة قائمة على الأحداث. Engagez هي واحدة من منصات المشاركة الرقمية الرائدة الشاملة للشركات التي تحتاج إلى إشراك العملاء المحتملين والعملاء والشركاء والموظفين في برامج الأعمال التسويقية والمبيعات والتدريب والتعليم. منصة واحدة لجميع فعالياتك الغامرة: الأحداث الافتراضية، والأحداث المختلطة، والاجتماعات الفردية، والشبكات المنظمة، والمعارض التجارية، والتعلم الاجتماعي، واجتماعات المبيعات، ومعارض الوظائف، والبث المباشر، والندوات عبر الإنترنت، والمشاركة البشرية منصة هجينة قائمة على الأحداث.

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الموقع الإلكتروني: engagez.com

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