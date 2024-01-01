WebCatalog

Engagez

Engagez

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الموقع الإلكتروني: engagez.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Engagez على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Engagez هي واحدة من منصات المشاركة الرقمية الرائدة الشاملة للشركات التي تحتاج إلى إشراك العملاء المحتملين والعملاء والشركاء والموظفين في برامج الأعمال الخاصة بالتسويق والمبيعات والتدريب والتعليم. منصة واحدة لجميع فعالياتك الغامرة: الأحداث الافتراضية، والأحداث المختلطة، والاجتماعات الفردية، والشبكات المنظمة، والمعارض التجارية، والتعلم الاجتماعي، واجتماعات المبيعات، ومعارض الوظائف، والبث المباشر، والندوات عبر الإنترنت، والمشاركة البشرية منصة هجينة قائمة على الأحداث. Engagez هي واحدة من منصات المشاركة الرقمية الرائدة الشاملة للشركات التي تحتاج إلى إشراك العملاء المحتملين والعملاء والشركاء والموظفين في برامج الأعمال التسويقية والمبيعات والتدريب والتعليم. منصة واحدة لجميع فعالياتك الغامرة: الأحداث الافتراضية، والأحداث المختلطة، والاجتماعات الفردية، والشبكات المنظمة، والمعارض التجارية، والتعلم الاجتماعي، واجتماعات المبيعات، ومعارض الوظائف، والبث المباشر، والندوات عبر الإنترنت، والمشاركة البشرية منصة هجينة قائمة على الأحداث.

الفئات:

Business
منصات الأحداث الافتراضية

الموقع الإلكتروني: engagez.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Engagez. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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webMOBI

webmobi.com

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socio.events

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10times

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Swapcard

Swapcard

swapcard.com

Whova

Whova

whova.com

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