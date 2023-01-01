اكتشف عالم Logitech المبتكر وتسوق كل ما يتعلق بأجهزة MX، ولوحات المفاتيح، وأجهزة الماوس، وكاميرات الويب، وسماعات الرأس، والبرامج، ومؤتمرات الفيديو، والمزيد. Logitech International S.A. هي شركة سويسرية متعددة الجنسيات لتصنيع ملحقات وبرامج الكمبيوتر، ويقع مقرها الرئيسي في لوزان، سويسرا، ونيوارك، كاليفورنيا.

الموقع الإلكتروني: logitech.com

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