WebCatalog
Logitech

Logitech

logitech.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Logitech على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

اكتشف عالم Logitech المبتكر وتسوق كل ما يتعلق بأجهزة MX، ولوحات المفاتيح، وأجهزة الماوس، وكاميرات الويب، وسماعات الرأس، والبرامج، ومؤتمرات الفيديو، والمزيد. Logitech International S.A. هي شركة سويسرية متعددة الجنسيات لتصنيع ملحقات وبرامج الكمبيوتر، ويقع مقرها الرئيسي في لوزان، سويسرا، ونيوارك، كاليفورنيا.

الموقع الإلكتروني: logitech.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Logitech. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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