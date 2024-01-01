Convay

Convay

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: convay.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Convay على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بترقية تجربة اجتماعاتك الافتراضية مع Convay. تعمل منصتنا السلسة على التخلص من المشكلات الشائعة مثل التأخيرات ومشكلات النطاق الترددي والصعوبات الفنية لجعل اجتماعاتك عبر الإنترنت منتجة وسهلة. تعد Convay أكثر من مجرد منصة لمكالمات الفيديو. إنها التحفة التعاونية الجديدة لدعم العمل الجماعي والتواصل المتزامن.
الفئات:
Business
برامج مؤتمرات الفيديو

الموقع الإلكتروني: convay.com

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بدائل

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

TeamViewer Web

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Whereby

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Flat.social

Flat.social

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Jotengine

Jotengine

jotengine.com

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