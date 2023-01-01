WebCatalog
Flat.social

Flat.social

flat.social

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Flat.social على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

اكتشف طريقة فريدة لإدارة اجتماعات ممتعة وإبداعية وتعاونية عبر الإنترنت في مساحة افتراضية ممتعة!

الموقع الإلكتروني: flat.social

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Flat.social. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Wisembly Jam

Wisembly Jam

jam.wisembly.com

Butter

Butter

app.butter.us

Big Cartel

Big Cartel

my.bigcartel.com

Vowel

Vowel

signup.vowel.com

Are.na

Are.na

are.na

Intervals

Intervals

myintervals.com

SpatialChat

SpatialChat

spatial.chat

Fellow

Fellow

fellow.app

Goodhues.ai

Goodhues.ai

goodhues.ai

Microsoft Whiteboard

Microsoft Whiteboard

app.whiteboard.microsoft.com

Codela

Codela

codela.io

Switchboard

Switchboard

beta.switchboard.app

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية