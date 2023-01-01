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Wisembly Jam

Wisembly Jam

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: wisembly.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Wisembly Jam على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

إدارة اجتماعاتك بالطريقة الصحيحة · إعادة تعريف الاجتماعات · Wisembly Jam هو المكان الذي تهز فيه الفرق اجتماعاتها · موثوق به من قبل الفرق التعاونية في كل مكان.

الموقع الإلكتروني: wisembly.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Wisembly Jam. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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