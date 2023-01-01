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Brosix

Brosix

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الموقع الإلكتروني: brosix.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Brosix على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Chat App for companies and organizations that improves team communication and productivity. Having the best collaboration features delivered in a single package.

الموقع الإلكتروني: brosix.com

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