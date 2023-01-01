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Flock

Flock

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: flock.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Flock على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يأتي Flock، أفضل تطبيق للتواصل الجماعي ومنصة للتعاون عبر الإنترنت، مزودًا برسائل الفريق وإدارة المشاريع وغيرها من الميزات الرائعة التي تعمل على تحسين الإنتاجية وتعزيز سرعة التنفيذ.

الموقع الإلكتروني: flock.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Flock. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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