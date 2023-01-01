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Logwork

Logwork

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الموقع الإلكتروني: logwork.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Logwork على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تعقب الوقت الحر مع لقطات الشاشة. عزز إنتاجية فريقك من خلال ميزات تتبع الوقت المجانية والمتميزة! استفد من أداة تعقب الوقت البديهية والدقيقة لتتبع ساعات العمل في مشروعك وعملائك ومهام الفريق.

الموقع الإلكتروني: logwork.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Logwork. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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