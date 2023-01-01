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Clockify

Clockify

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الموقع الإلكتروني: clockify.me

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Clockify على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

برنامج تتبع الوقت الذي يستخدمه الملايين. تطبيق بسيط لتعقب الوقت والجدول الزمني يتيح لك تتبع ساعات العمل عبر المشاريع.

الموقع الإلكتروني: clockify.me

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Clockify. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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