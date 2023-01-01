WebCatalog
DynaDo

DynaDo

app.dynado.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من DynaDo على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

DynaDo عبارة عن منصة لإدارة الفريق والتواصل والإنتاجية للقيام بالأعمال بشكل أفضل.

الموقع الإلكتروني: dynado.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ DynaDo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Flock

Flock

web.flock.com

Podio

Podio

podio.com

Iris Works

Iris Works

app.iris-works.com

Chatwork

Chatwork

chatwork.com

TeamWave

TeamWave

app.teamwave.com

Happeo

Happeo

app.happeo.com

Nucleus

Nucleus

get.nucleusapp.io

Ahgora

Ahgora

auth.ahgora.com.br

Trickle

Trickle

app.trickle.so

ThrivSports

ThrivSports

thrivsports.com

sportsYou

sportsYou

sportsyou.com

JetBrains Space

JetBrains Space

jetbrains.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية