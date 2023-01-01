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TeamWave

TeamWave

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الموقع الإلكتروني: teamwave.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TeamWave على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

TeamWave هو أفضل برنامج لإدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع ونظام إدارة الموارد البشرية للشركات الصغيرة. طريقة أفضل لإدارة مشاريعك وفريقك ومبيعاتك.

الموقع الإلكتروني: teamwave.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TeamWave. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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