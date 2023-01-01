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Salescamp CRM

Salescamp CRM

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الموقع الإلكتروني: salescamp.app

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Salescamp CRM على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تقدم Salescamp حلاً برمجيًا لإدارة علاقات العملاء (CRM) للمبيعات السحابية لإدارة تقارير المبيعات والإدارة والتسويق وتحسين العلاقات مع العملاء والمزيد. احصل على أفضل نظام CRM مجاني لشركتك.

الموقع الإلكتروني: salescamp.app

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Salescamp CRM. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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