OfficeBooks

OfficeBooks

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الموقع الإلكتروني: officebooks.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من OfficeBooks على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يقدم OfficeBooks تطبيقًا سهل الاستخدام لإدارة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. حل OfficeBooks عبارة عن عرض برمجي كخدمة (SaaS) يعمل على تقليل التكاليف الأولية وتكاليف البنية التحتية دون التضحية بالوظائف والأداء. منتجنا الرئيسي هو OfficeBooks.com، وهو تطبيق مستضاف لإدارة الأعمال يوفر للمستخدمين أدوات لإدارة المبيعات وجهات الاتصال والمشتريات والتصنيع وأوامر العمل ومراقبة المخزون. وأفضل ما في الأمر هو أنه مع وجود OfficeBooks في السحابة، يصبح نظامك متاحًا في أي مكان؛ في المكتب أو في المنزل أو على الطريق.
الفئات:
Business
أنظمة تخطيط موارد المؤسسات

الموقع الإلكتروني: officebooks.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ OfficeBooks. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Workday

Workday

workday.com

Odoo

Odoo

odoo.com

QuickBooks Workforce

QuickBooks Workforce

quickbooks.intuit.com

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

QuickBooks Self-Employed

QuickBooks Self-Employed

quickbooks.intuit.com

Deskera

Deskera

deskera.com

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

Acumatica

Acumatica

acumatica.com

weclapp

weclapp

weclapp.com

Sage Intacct

Sage Intacct

intacct.com

MYOB Australia

MYOB Australia

myob.com

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