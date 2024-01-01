يقدم OfficeBooks تطبيقًا سهل الاستخدام لإدارة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. حل OfficeBooks عبارة عن عرض برمجي كخدمة (SaaS) يعمل على تقليل التكاليف الأولية وتكاليف البنية التحتية دون التضحية بالوظائف والأداء. منتجنا الرئيسي هو OfficeBooks.com، وهو تطبيق مستضاف لإدارة الأعمال يوفر للمستخدمين أدوات لإدارة المبيعات وجهات الاتصال والمشتريات والتصنيع وأوامر العمل ومراقبة المخزون. وأفضل ما في الأمر هو أنه مع وجود OfficeBooks في السحابة، يصبح نظامك متاحًا في أي مكان؛ في المكتب أو في المنزل أو على الطريق.

الموقع الإلكتروني: officebooks.com

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