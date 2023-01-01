CRM.io من 500apps هو برنامج CRM متقدم لزيادة المبيعات وتنمية أعمالك بشكل أسرع من خلال أفضل برامج إدارة علاقات العملاء المستندة إلى السحابة. احصل على إمكانية الوصول إلى 50 تطبيقًا مقابل 14.99 دولارًا لكل مستخدم الميزات: 1. إدارة العملاء المحتملين: يمكن لبرنامج إدارة العملاء المحتملين إضافة وإدارة جميع العملاء المتوقعين في موقع مركزي واحد. يمكنك إدارة معلومات العملاء بسهولة وتعزيز العلاقات مع العملاء باستخدام ميزات إدارة جهات الاتصال الأفضل في فئتها. إبرام المزيد من الصفقات مع عمل أقل. 2. برنامج إدارة جهات الاتصال: يمكن لبرنامج إدارة جهات الاتصال من CRM.io إدارة معلومات العملاء وتنمية علاقات أقوى مع العملاء من موقع مركزي واحد. 3. برنامج إدارة الحساب: يتفهم برنامج إدارة الحساب الذكي احتياجات عمل عميلك ويفوز بالمزيد من الصفقات من خلال رؤية إستراتيجية للحسابات الرئيسية في مساعي المبيعات الخاصة بك. 4. إدارة الصفقات: يمكن لبرنامج إدارة الصفقات تتبع وإدارة والفوز بالمزيد من الصفقات مع الأعمال المتنامية. 5. برنامج أتمتة المبيعات: برنامج أتمتة المبيعات للشركات المتنامية لأتمتة عمليات المبيعات المعقدة بسهولة. أتمتة مبيعات ذكية وقوية، وفر الوقت، وقم بتبسيط عملية المبيعات الخاصة بك، وقم بتوسيع نطاق أعمالك من خلال أتمتة سير عمل المبيعات والأعمال في دقائق. USPs of CRM.io: برنامج مبيعات الكل في واحد - إدارة العملاء المتوقعين وجهات الاتصال والصفقات والمستندات والتوقيعات الإلكترونية وبرامج البريد وغير ذلك الكثير في مكان واحد. ابدأ بالوصول إلى قاعدة بيانات 450 مليون عميل محتمل. عمليات أتمتة قوية - قم بتشغيل سير العمل المحدد مسبقًا على التغييرات في مراحل مسار الصفقة والعملاء المتوقعين الجدد وجهات الاتصال الجديدة وغير ذلك الكثير. قم بالإنشاء باستخدام مصمم السحب والإفلات المرئي. عمليات التكامل والأدوات - قم بتوصيل CRM.io بالبريد الإلكتروني وموفري خدمات الهاتف والفواتير وبرامج مكتب المساعدة والجناح الاجتماعي وغير ذلك الكثير حول 500apps: 500apps عبارة عن منصة توفر مجموعة أعمال متكاملة مكونة من 50 تطبيقًا، بهدف لمساعدة الشركات على التطور مثل شركات Fortune 500.

الموقع الإلكتروني: 500apps.com

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