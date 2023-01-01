لا تملك الشركات الأسرع نموًا أشهرًا لتطبيق برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM). لهذا السبب أنشأنا Upsales. لتقديم منتج يحقق نتائج ممتازة وبسرعة. مع أكثر من 1800 عميل، تطورت Upsales لتصبح منصة المبيعات والتسويق الأسرع نموًا في مجال B2B. نحن نساعدك في العثور على عملاء محتملين جدد، والفوز بالمزيد من الصفقات وتنمية العملاء الحاليين. الميزات الرئيسية: - كشف فرص البيع - معرفة متى وأين يتم إغلاق الصفقة - البيع باستخدام خطط العمل الذكية - الحصول على توصيات العملاء المحتملين المستندة إلى الذكاء الاصطناعي - استغلال الاتصالات في شجرة عائلة الشركة - تعيين الأهداف المستندة إلى البيانات بدقة تعتمد على الذكاء الاصطناعي - البناء جهات الاتصال على مستوى مجلس الإدارة - إنشاء النماذج والقوالب وسير عمل أتمتة التسويق - أتقن رؤيتك باستخدام أداة ذكاء الأعمال القوية لدينا

الموقع الإلكتروني: upsales.com

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