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Upsales

Upsales

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الموقع الإلكتروني: upsales.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Upsales على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

لا تملك الشركات الأسرع نموًا أشهرًا لتطبيق برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM). لهذا السبب أنشأنا Upsales. لتقديم منتج يحقق نتائج ممتازة وبسرعة. مع أكثر من 1800 عميل، تطورت Upsales لتصبح منصة المبيعات والتسويق الأسرع نموًا في مجال B2B. نحن نساعدك في العثور على عملاء محتملين جدد، والفوز بالمزيد من الصفقات وتنمية العملاء الحاليين. الميزات الرئيسية: - كشف فرص البيع - معرفة متى وأين يتم إغلاق الصفقة - البيع باستخدام خطط العمل الذكية - الحصول على توصيات العملاء المحتملين المستندة إلى الذكاء الاصطناعي - استغلال الاتصالات في شجرة عائلة الشركة - تعيين الأهداف المستندة إلى البيانات بدقة تعتمد على الذكاء الاصطناعي - البناء جهات الاتصال على مستوى مجلس الإدارة - إنشاء النماذج والقوالب وسير عمل أتمتة التسويق - أتقن رؤيتك باستخدام أداة ذكاء الأعمال القوية لدينا

الموقع الإلكتروني: upsales.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Upsales. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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