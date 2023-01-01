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Pardot

Pardot

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الموقع الإلكتروني: pardot.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Pardot على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Pardot هو حل لأتمتة التسويق يساعد الشركات على إنشاء اتصالات ذات معنى، وتوليد المزيد من خطوط الأنابيب، وتمكين المبيعات من إبرام المزيد من الصفقات.

الموقع الإلكتروني: pardot.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Pardot. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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