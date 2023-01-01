Osmos Sales CRM

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Osmos Cloud هو برنامج لإدارة الأعمال السحابية (ERP) يتكامل مع قسم إدارة علاقات العملاء (CRM) وإعداد التقارير الذي يتضمن المحاسبة (BI) لأصحاب الأعمال الصغيرة والمتناهية الصغر.

الموقع الإلكتروني: osmoscloud.com

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