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Osmos Sales CRM

Osmos Sales CRM

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الموقع الإلكتروني: osmoscloud.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Osmos Sales CRM على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Osmos Cloud هو برنامج لإدارة الأعمال السحابية (ERP) يتكامل مع قسم إدارة علاقات العملاء (CRM) وإعداد التقارير الذي يتضمن المحاسبة (BI) لأصحاب الأعمال الصغيرة والمتناهية الصغر.

الموقع الإلكتروني: osmoscloud.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Osmos Sales CRM. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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