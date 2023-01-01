يقدم Smarty CRM مجموعة متكاملة لإدارة علاقات العملاء والمبيعات والتسويق تم ضبطها بشكل مثالي لمساعدة الشركات الصغيرة على النمو والازدهار.

الموقع الإلكتروني: crm.smartysoftware.net

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Smarty CRM. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.