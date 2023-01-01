مع Ahgora يمكنك إدارة الأشخاص وإدارة الوقت والوصول وإنتاجية الفريق بشكل مشترك. في الوقت الحقيقي. هل تريد موارد بشرية فعالة؟ كن أحجورا.

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