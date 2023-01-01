WebCatalog
Evoliz

Evoliz

evoliz.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Evoliz على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يتيح Evoliz الإدارة عبر الإنترنت في الوقت الفعلي على مدار العام ويقوم بإنشاء محاسبة الشركة. ومن ناحية أخرى، لا يمكنك تحرير دفتر الضرائب أو الميزانية العمومية. للقيام بذلك، سوف تقوم بنقل البيانات أو منح حق الوصول إلى Evoliz إلى المحاسب الخاص بك، حتى يتمكن الأخير من استرداد جميع المجلات الموضحة مع المستندات الداعمة.

الموقع الإلكتروني: evoliz.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Evoliz. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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