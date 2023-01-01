يتيح Evoliz الإدارة عبر الإنترنت في الوقت الفعلي على مدار العام ويقوم بإنشاء محاسبة الشركة. ومن ناحية أخرى، لا يمكنك تحرير دفتر الضرائب أو الميزانية العمومية. للقيام بذلك، سوف تقوم بنقل البيانات أو منح حق الوصول إلى Evoliz إلى المحاسب الخاص بك، حتى يتمكن الأخير من استرداد جميع المجلات الموضحة مع المستندات الداعمة.

الموقع الإلكتروني: evoliz.com

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