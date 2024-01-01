CheckMark

CheckMark

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الموقع الإلكتروني: checkmark.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CheckMark على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

CheckMark Multiledger هو برنامج محاسبة متعدد المستخدمين ومتعدد المنصات لنظامي التشغيل Mac وWindows. إنه سهل الاستخدام وبأسعار معقولة للشركات الصغيرة. مع CheckMark Multiledger، يمكنك قضاء وقت أقل في مسك الدفاتر والمزيد من الوقت في إدارة أعمالك. بفضل مجموعة كاملة من الميزات المحاسبية، بما في ذلك الحسابات المدينة والدائنة والمخزون، يسمح CheckMark Multiledger للشركات بقضاء وقت أقل في مسك الدفاتر والمزيد من الوقت في التركيز على إدارة الأعمال. يحتفظ CheckMark Multiledger بسجل كامل للمعاملات للعام الماضي ويسمح بتعديل المعاملات وإجراء التعديلات على أي شهر في العام الحالي. كما يتضمن مجموعة من التقارير المالية مثل دليل الحسابات وميزان المراجعة والميزانية العمومية وقائمة الدخل وغيرها. تسمح إمكانيات CheckMark Multiledger متعددة المستخدمين لما يصل إلى 10 مستخدمين بالوصول إلى ملفات الشركة على وحدة تخزين مشتركة. CheckMark MultiLedger هو برنامج محاسبة شامل للشركات الصغيرة، يوفر كل ما تحتاجه لإدارة عملياتك بكفاءة وفعالية. حان الوقت لترقية عملك والارتقاء به إلى المستوى التالي باستخدام MultiLedger.
الفئات:
Business
برامج المحاسبة

الموقع الإلكتروني: checkmark.com

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