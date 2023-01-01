WebCatalog
UpRive

UpRive

uprive.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من UpRive على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أنشئ إعلانات فيسبوك عالية الأداء في دقائق. اقضِ وقتًا أقل في إنشاء الإعلانات ووقتًا أطول في التركيز على استراتيجية التسويق الخاصة بك.

الموقع الإلكتروني: uprive.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ UpRive. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Meta Ads Manager

Meta Ads Manager

facebook.com

CinchShare

CinchShare

app.cinchshare.com

Call Connect

Call Connect

app.callconnect.ai

Writesonic

Writesonic

app.writesonic.com

contents.com

contents.com

dashboard.contents.com

Soundrop

Soundrop

app.soundrop.com

adcopy

adcopy

app.adcopy.ai

Naav

Naav

naav.ro

Opteo

Opteo

app.opteo.com

Qlutch

Qlutch

qlutch.com

Chatfuel

Chatfuel

dashboard.chatfuel.com

Metigy

Metigy

metigy.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية