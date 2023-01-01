Meta Ads Manager

يُعد مدير الإعلانات نقطة البداية لعرض الإعلانات على Facebook أو Instagram أو Messenger أو Audience Network. إنها أداة شاملة لإنشاء الإعلانات، وإدارة متى وأين سيتم تشغيلها، وتتبع مدى جودة أداء حملاتك.

الموقع الإلكتروني: facebook.com

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